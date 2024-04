Dal 2000 ad oggi 12 omicidi irrisolti a Brescia: «Chi ha ucciso papà è impunito da 20 anni»

Il figlio di Floriano Gorni, assassinato nel 2004, spera nella verità: «Ho però scarsa fiducia nella giustizia»

4 ' di lettura

Il campo tra Rezzato e Castenedolo dove è stato trovato il corpo di Floriano Gorni

Diva Borin, 86 anni, è l’ultima vittima di un omicidio irrisolto in provincia di Brescia. Per i giudici è stato impossibile ritenere colpevole «oltre ogni ragionevole dubbio» l’unico imputato, assolto in primo e secondo grado. E così il nome dell’anziana, strangolata con un foulard in casa sua ad Urago Mella il 2 marzo 2019, si aggiunge a quelli di altre vittime di delitti impuniti. Guardando solo agli ultimi 24 anni e quindi tralasciando l’uccisione del piccolo Cristian Lorandi, strangolato e a