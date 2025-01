Dai piccoli agli adulti, teatro per tutti i gusti a Gussago

Il mese di febbraio porta a Gussago una serie di iniziative culturali che promettono di coinvolgere l’intera comunità, dai più piccoli agli adulti, sotto l’egida del Comune di Gussago. La rassegna Teatro Ragazzi, parte del progetto Pressione Bassa, continua con successo: dopo l’entusiasmo del primo spettacolo di gennaio, la sala civica ospiterà due nuovi appuntamenti. Il 2 febbraio è in programma lo spettacolo «L’apeperina», seguito il 16 febbraio da «A pesca di emozioni». Entrambi gli eventi, a ingresso libero, inizieranno alle 17 e sono pensati per bambini e famiglie.

In biblioteca

La biblioteca comunale si conferma un centro di creatività e incontro con il laboratorio «T-shirt Lab» dell’1 febbraio, dedicato alla stampa di magliette per giovani partecipanti, e la serata di giochi in scatola «#InGioco» del 7 febbraio, rivolta ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Mercoledì 12 febbraio, inoltre, torna il gruppo di lettura «Oltre le pagine», per un confronto letterario che stimola il dialogo. La riflessione e la memoria sono al centro del Giorno del Ricordo, che sarà commemorato con lo spettacolo «Passi» di Farmacia Zooè l’8 febbraio e una cerimonia istituzionale il 10 febbraio. Sempre il 10 febbraio, insieme al 24, si terranno due serate rivolte ai genitori, che affrontano il tema delle pressioni e delle aspettative, in preparazione a un teatro forum che tradurrà queste situazioni in rappresentazioni sceniche.

Musica

La musica è protagonista assoluta nella seconda metà del mese con il Franciacorta Music Fest, dal 15 al 28 febbraio. La manifestazione offre un ricco palinsesto, tra cui spiccano il concerto dei Corimè, l’omaggio a Luciano Pavarotti nel 90esimo anniversario della nascita e una serata dedicata a Pino Daniele con proiezione di un documentario. L’ensemble di canto «I piccoli musici» e una serata dedicata al maestro Giancarlo Facchinetti arricchiscono ulteriormente il programma, che si distingue per la varietà delle proposte.

Arte visiva

Non manca l’arte visiva: la prima metà di febbraio è dedicata a una mostra antologica di Severino e Gianpietro Del Bono, un omaggio alla creatività locale che anticipa le note del festival musicale. Tra teatro, musica, arte e incontri, Gussago si riconferma un vivace centro culturale, capace di offrire occasioni di crescita e condivisione per ogni fascia d’età. Ulteriori informazioni disponibili a questo link.