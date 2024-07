Dagli ospedali alla Corda Molle: le battaglie bresciane in Regione

Alcune sono già state vinte, altre ancora in corso. Scontro aperto in Aula per la tre giorni dedicata all'assestamento: oggi gli ordini del giorno e il voto finale

La sede del Consiglio regionale, oggi riunito per l'ultimo giorno di maratona sul bilancio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Per riuscire a rintracciare una quadratura ci è voluta una pausa di ben due ore. Perché è vero che il punto forte su cui la maggioranza in Regione voleva puntare era cristallino (l’iniezione di risorse sul capitolo sanità: 250 milioni in spesa corrente e 75 milioni per nuovi investimenti), ma è altrettanto vero che anche nella seconda delle tre giornate di maratona su rendiconto e assestamento di bilancio, l’opposizione ha srotolato sul tavolo un carnet di proposte sulle quali appiccicare un «no