Da Whatsapp a Instagram: la ricerca dei dispersi a Crans-Montana sui social

Whatsapp, Instagram, Facebook. Al di là dei canali ufficiali (in particolare la Help Line delle autorità cantonesi al numero 0848 112 117), anche tra gli utenti comuni del web corrono le iniziative per rintracciare persone risultate disperse nella tragedia di Crans-Montana.

Il metodo più utilizzato è quello della condivisione di «annunci di ricerca» con più dati possibili per identificare chi manca all'appello: non solo nome, cognome e data di nascita, ma anche numeri di contatto di parenti o amici e altri segni particolari.

«Se avete informazioni su tatuaggi o gioielli indossati dalla persone scomparse, non esitate a indicarlo», è l'invito pubblicato della pagina Instagram Crans-Montana avis de recherche. Questo profilo, presentato come «un account temporaneo che verrà chiuso non appena tutti saranno stati ritrovati», risulta attivo dalla serata successiva all'accaduto nella località Svizzera e in meno di 24 ore ha accumulato oltre 34mila follower.

Gli annunci di ricerca pubblicati sono una quarantina. Tra questi, ci sono anche quelli riferiti ad alcuni degli italiani coinvolti nella tragedia: i 16enni Giovanni Tamburi e Achille Barosi, i cui nomi risultano nell'elenco ufficioso dei dispersi, e il loro coetaneo Leonardo Bevo, di cui il post condiviso dice in francese che «è stato preso in carico dai soccorsi» e che i suoi genitori «stanno cercando l'ospedale in cui si trova».

Quasi tutte le segnalazioni sono riferite a ragazze e ragazzi giovanissimi: tra gli anni di nascita indicati compare più volte il 2009. Molti i messaggi dal tono disperato. «Sono sua sorella, lui non è ancora stato ritrovato, vi prego di non diffondere informazioni false e contattarmi solo se siete sicuri al 1000%», si legge ad esempio in uno degli ultimi commenti sotto il post riguardante un ragazzo di nome Vivian, che alla serata del Le Constellation era andato insieme agli amici Léo, Léonard e Ludovic.

Nelle ultime ore, l'account Instagram ha pubblicato anche alcuni aggiornamenti su persone che sarebbero state ritrovate, ma di cui «non si conoscono le condizioni».