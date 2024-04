Da sogno a incubo, quando la vacanza prenotata online si rivela una truffa

Sono numerose ogni anno le vittime: dalle case fantasma ai messaggi «trappola» di siti fasulli. Il consiglio è contattare sempre le strutture e usare piattaforme di comparazione prezzi

Prenotare le vacanze online può essere rischioso

Immaginarsi in riva al mare, seduti in spiaggia al tramonto. Oppure lungo un sentiero in montagna, immersi nella natura lontano da tutto. Per prenotare la propria vacanza da sogno ormai basta scrollare sullo smartphone alla ricerca di una stanza o di un appartamento che soddisfino le proprie esigenze e il gioco è fatto. Ma (c’è sempre un ma), per evitare che il sogno si trasformi in un incubo, bisogna prestare molta attenzione, perché cadere vittima di una truffa online è più facile di quel che