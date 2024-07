Da settembre i droni consegneranno farmaci a Montisola

Veronica Massussi

La sperimentazione è frutto di un progetto di Università di Brescia e sette partner privati. Inaugurato a Siviano un ambulatorio sperimentale per visite ed esami da remoto per diabetici e cardiopatici

La tecnologia aiuta i malati. E non solo grazie a schermi e internet, ma anche con droni che presto porteranno i medicinali a destinazione. È una delle grandi novità di «Dalle reti alla rete», il progetto che spostamenti nei centri ospedalieri sulla terraferma ai soggetti fragili e anziani, e consente loro di avere farmaci indispensabili in breve tempo. Coinvolti il Comune di Monte Isola e Asst Franciacorta, la Regione Lombardia e l’Ats Brescia. Il progetto, presentato ieri mattina a Siviano in