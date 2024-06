Da oggi il Museo Mille Miglia è «cardioprotetto»: alla vigilia della partenza della corsa, domani alle 12.30 da viale Venezia, è stata infatti inaugurato stamattina nel cortile del museo un defibrillatore semi-automatico nuovo di zecca, dono dell’Associazione «Simone Fauci - Il bomber del cuore», realtà nata nel 2022 in memoria di Simone Fauci, un ragazzo di 38 anni appassionato di calcio (da qui il nome), stroncato nel settembre di quell’anno da un arresto cardiaco.

Gli apparecchi donati

Il defibrillatore per il Museo Mille Miglia, donato grazie al contributo economico dell’Associazione «Il club della bavaglia», è l’ultimo arrivato di una lista di una quindicina di apparecchi donati dal «Bomber del cuore» nei suoi quasi due anni di esistenza: «La nostra associazione vuole evitare l’accadere di eventi come quelli che hanno stroncato Simone, cercando di cardioproteggere i territori dove i defibrillatori sono carenti – ha spiegato il presidente dell’associazione, nonché zio del ragazzo scomparso, Silvio Modesti –. Per un arresto cardiaco è importantissimo poter avviare subito le manovre di rianimazione e avere un defibrillatore nelle vicinanze per poter salvare la vita di una persona. Al Museo Mille Miglia è importantissimo averlo, ci passano migliaia di persone».

Un dono che «va oltre i confini», come sottolineato dal consigliere comunale Luca Pomarici, a poche ore dal via della Corsa rossa, che affollerà il Museo di partecipanti da tutto il mondo. Ne è ben consapevole la direttrice Maria Bussolati: «La possibilità di avere un defibrillatore è fondamentale in un posto in cui passano parecchi sportivi e piloti – ha detto –. Per noi inaugurarlo in questi giorni serve anche a dimostrare a tutti i piloti che gireranno qui intorno quanto siamo innovativi. Non posso che ringraziare l’associazione».