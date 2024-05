Da oggi a Brescia la musica classica viaggia in metro

Ha preso il via lo scorso 26 aprile e proseguirà fino al 15 giugno il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, in corso di svolgimento non solo al Teatro Grande e al Teatro Sociale, ma anche al Salone Pietro del Cemmo, alla chiesa di San Francesco e al chiostro del Museo Diocesano.

Per promuovere la partecipazione alle numerose iniziative in programma nelle prossime settimane, a partire da oggi - grazie alla collaborazione del Gruppo Brescia Mobilità - sarà in circolazione un treno della metro allestito a tema che offrirà un'esperienza speciale ai passeggeri, trasmettendo i brani delle opere andate in scena nella prima parte del festival.

Si tratta, nello specifico, del Concerto per pianoforte e orchestra K488 di Mozart, della Sinfonia n.4 «Romantica» di Bruckner (eseguita dalla Stuttgarter Philharmoniker diretta da Rémy Ballot, solista Eva Gevorgyan) e della Sinfonia n.5 op.64 di Čajkovskij (eseguita dalla Filarmonica della Scala diretta da Vasily Petrenko)

Oltre a riconoscere nell’allestimento i volti dei compositori protagonisti dell'edizione 2024 del Festival, dal titolo «Vienna Skyline», gli utilizzatori della metropolitana troveranno un Qr code attraverso cui ascoltare la playlist del Festival su Spotify: una selezione dei più famosi valzer viennesi, insieme ad alcune delle opere protagoniste dei concerti della rassegna.