Da oggi a Brescia è possibile accendere il riscaldamento

Alla luce del repentino abbassamento delle temperature, scese al di sotto delle medie stagionali, la sindaca di Brescia Laura Castelletti ha anticipato a oggi l’autorizzazione dell’accensione degli impianti termici, inizialmente prevista il 15 ottobre.

Il riscaldamento potrà rimanere attivo per non più di 7 ore giornaliere, tra le 5 e le 23, e la temperatura non potrà superare i 20 gradi Celsius, con due gradi in più di tolleranza.