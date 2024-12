Da Natale a Capodanno, tutti gli appuntamenti a Desenzano

La città di Desenzano del Garda si prepara a celebrare le festività con una serie di eventi imperdibili che uniranno musica, cultura e intrattenimento, trasformando il periodo natalizio in un’occasione speciale per residenti e visitatori. Tra concerti straordinari e una festa di Capodanno all’aperto, le piazze e i luoghi storici della città diventeranno il palcoscenico ideale per condividere momenti di gioia.

Concerto di Natale

Il primo appuntamento è fissato per il 23 dicembre alle 20.30, quando il Concerto di Natale riempirà il Duomo di Desenzano di melodie suggestive. Protagonisti della serata saranno «I Piccoli Musici», con il Coro di Voci Bianche e l’Ensemble Vocale Femminile, diretti dal maestro Mario Mora. Questo evento, che rappresenta un appuntamento tradizionale del periodo natalizio, è pensato per grandi e piccoli in un’atmosfera intima e coinvolgente. Il repertorio spazierà tra brani classici e tradizionali del Natale.

Concerto di Fine Anno

A seguire, il 28 dicembre alle 20.30, sarà la volta del Concerto di Fine Anno, ospitato nella splendida Chiesa di San Biagio a Rivoltella. La serata vedrà esibirsi l’Orchestra «I Cameristi», formata da musicisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Il concerto, diretto dal maestro Pier Carlo Orizio, sarà arricchito dalla presenza del clarinettista solista Luca Milani, che con la sua maestria donerà ulteriore profondità all’evento. Sarà un’occasione unica per ascoltare brani dal forte impatto emotivo e celebrare il passaggio al nuovo anno attraverso il linguaggio universale della musica. La raffinata selezione musicale promette di incantare gli spettatori, regalando loro un’esperienza di alto valore artistico.

Capodanno

Le celebrazioni proseguiranno con un evento dedicato a chi ama festeggiare in compagnia e all’aria aperta la serata di San Silvestro. Il 31 dicembre, a partire dalle 22, piazza Matteotti, situata sul lungolago di Desenzano, si animerà con il Capodanno in Piazza. A guidare il pubblico verso il nuovo anno ci saranno Graziano Fanelli e Claudio Tozzo, che con la loro energia e selezione musicale trasformeranno la serata in una vera festa. Tra musica, intrattenimento e tanto entusiasmo, il Capodanno in Piazza sarà un’occasione indimenticabile per dare il benvenuto al 2025.

La città si conferma ancora una volta un punto di riferimento per chi desidera vivere le festività in modo speciale, combinando tradizione e innovazione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, rendendo accessibili queste esperienze a un pubblico vasto e variegato, un’ulteriore occasione per vivere la cittadina gardesana.