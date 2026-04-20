Da «lo giuro» al lancio del cappello: a Brescia 20 nuovi agenti di Polizia Locale

Con il loro «lo giuro» scandito a gran voce sotto le stupende volte affrescate della chiesa di San Cristo, la piccola Cappella Sistina di Brescia, i nuovi 20 agenti della Polizia Locale assunti nel corso del 2025, più i quattro del corso precedente, hanno siglato l’ingresso ufficiale nel corpo di Polizia Locale di Brescia.

Da oggi faranno parte della gloriosa storia di 153 anni della Polizia Locale di Brescia. «Dal 18 aprile 1873, data di fondazione del Corpo, sono trascorsi 153 anni di una storia profondamente intrecciata con quella della città, contraddistinta da una presenza costante e radicata sul territorio. Vigili, custodi di Brescia, siamo testimoni di una continuità mai spezzata nel vivere quotidiano della comunità, con la quale si è consolidato nel tempo un legame profondo e condiviso» ha rimarcato il comandante Roberto Novelli nel suo discorso all’avvio della cerimonia.

La cerimonia della Polizia Locale in San Cristo a Brescia - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

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Gli scenari

Il Corpo ha vissuto e incarna i significativi mutamenti sociali, economici, demografici e culturali che nel tempo hanno trasformato radicalmente il tessuto urbano; tuttavia, la Polizia Locale – i cui agenti dapprima erano denominati cursori, poi vigili urbani, per poi passare al nome di Polizia urbana e oggi Polizia Locale – ha sempre saputo mantenere e rafforzare un legame proficuo con la città. «Un legame fondato sulla salvaguardia dei valori della legalità e della civile convivenza, nella costante volontà di interpretare le aspettative e rispondere ai bisogni dei cittadini che siamo chiamati a tutelare» ha continuato Novelli.

Ora la Polizia Locale, che attende che il Governo avvii una profonda riforma già in fase di studio che fornisca agli agenti ed ai reparti gli strumenti di parificazione con le altre forze di polizia, è inserita a pieno titolo nel sistema di sicurezza della città e svolge i propri compiti con professionalità e spirito di collaborazione con le altre forze di polizia dello Stato presenti sul territorio.

L’impegno

All’attenzione del servizio oggi si impongono i comportamenti negativi, quali l’inciviltà, il degrado ambientale, la criminalità di strada, le violazioni della sicurezza stradale e delle regole del vivere civile che rientrano dunque tra gli ambiti di intervento della Polizia Locale, che opera quotidianamente con modalità operative differenti, ma perseguendo sempre una linea guida costante. «Siamo tutti ben consapevoli che il tema sicurezza è uno degli elementi per giudicare la qualità del vivere di una città. Ed è vero: nelle sue diverse ramificazioni lo Stato deve garantire questo prerequisito di democrazia. Io utilizzerei un termine più estensivo, parlerei di protezione che comprende anche altri aspetti del vivere: una protezione sanitaria, una protezione ambientale, una protezione lavorativa, sociale e quindi anche di sicurezza» ha detto invece sulla stessa linea l’assessore alla sicurezza, Valter Muchetti.

Per il sindaco Laura Castelletti «la Polizia Locale è un presidio fondamentale per la nostra comunità, che contribuisce a rendere Brescia una città europea, aperta, responsabile, moderna. Una città in cui la sicurezza cammina insieme alla solidarietà, in cui ogni persona può sentirsi parte di una collettività che funziona». Da qui la linea data al Corpo, «fondata sull’educare e informare al rispetto delle regole, sull’ascolto dei cittadini e, quando necessario, sul sanzionare con equilibrio e proporzionalità, garantendo al contempo vicinanza e tutela alle persone più fragili» come è stato detto.

Nuovi servizi

Va in questa direzione l’attivazione del nuovo servizio dell’«Agente di Comunità», che prevede una maggiore presenza della Polizia Locale nei quartieri, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza diffusa. «Una sicurezza intesa nella sua accezione più ampia, che va dall’ascolto dei cittadini alla prevenzione e contrasto dei comportamenti incivili o illegali, raggiungendo tutti i 33 quartieri in cui la città è suddivisa amministrativamente e costituendo un punto di riferimento stabile sul territorio» ha continuato Novelli citando i primi risultati dell’attività di prossimità.

La formazione

In più quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della presenza della Polizia Locale nelle scuole, dove vengono proposti percorsi educativi e formativi: «In questi anni abbiamo fortemente investito in modo stabile nei corsi con le scuole sull’educazione alla legalità e al civismo, integrando periodicamente diversi ed innovativi progetti: siamo passati da 7.000 ragazzi ai ben 25.000 coinvolti. Questi saranno uomini e donne che abiteranno i nostri quartieri e le strade del mondo. Come spesso si dice, prevenire è meglio che curare ma mi piace aggiungere che educare è il miglior modo per prevenire. lo stiamo facendo e riconfermiamo quel legame tipico di questo Corpo, ma che ben si coniuga con lo spirito ed i valori fondanti della Polizia Locale di Brescia» ha continuato Muchetti.

In conclusione per i nuovi 20 agenti l’abbraccio degli altri appartenenti del Corpo con il momento del lancio del cappello che sigla l’avvio di un nuovo corso per vita in divisa di questi venti giovani, risorse «fresche» per la nostra comunità.