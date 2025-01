Da Gratacasolo a Fraine, alla scoperta delle frazioni di Pisogne

A Pisogne è tempo di godersi le affascinanti atmosfere lacustri in inverno, ma c’è anche l’occasione di partecipare a momenti di aggregazione e di condivisione. Tornano infatti gli incontri nelle frazioni, organizzati dal Comune di Pisogne per favorire la partecipazione attiva della comunità e rafforzare il legame tra i cittadini. Un’opportunità per confrontarsi, proporre idee e scoprire insieme soluzioni per migliorare la vita nelle frazioni.

Il programma

Dopo l’appuntamento dei giorni scorsi al centro anziani di Gratacasolo (alle 16.30), si continuerà lunedì 27 gennaio alle ex scuole di Pontasio (ore 20.30). Il 29 gennaio appuntamento al campo sportivo di Grignaghe (alle 20.30) mentre il 3 febbraio è la volta di Toline (alla sede di TolineInsieme alle 20.30). Il 5 febbraio incontro alle 20.30 al centro don Faliselli di Sonvico, mentre il 7 febbraio alle 20.30 appuntamento a La Frainense di Fraine. Si chiude l’8 febbraio con un doppio incontro: alle 10 alla Stella in Val Palot e alle 16 a Siniga.

Per quanto riguarda il tempo libero, in attesa di godere di un clima e di temperature migliori nei prossimi mesi si può scoprire Pisogne, una delle mete predilette per rilassarsi con un drink vista lago e una cena in compagnia.

Attività consigliate

Consigliatissima la bella passeggiata lungolago che dalla stazione e dal lido di Pisogne conduce alla nuova passerella a picco sul lago in zona Govine. Un incantevole percorso sospeso sull’acqua per muoversi in sicurezza, custodito da un guardiano d’eccellenza: il monumento bianco del Cavallo di Troia, uno dei simboli di Pisogne.

Da non perdere anche il Mirad’Or, l’innovativo padiglione galleggiante di recente inaugurazione collocato nei pressi del porto medievale. Edificato su una palafitta, il piccolo museo sull’acqua cattura l’attenzione per la sua forma architettonica rigorosa e le grandi vetrate che lasciano intravedere, di giorno e di notte, le opere artistiche che saranno man mano ospitate nonché il magnifico paesaggio circostante.