Da domenica 9 giugno in vigore l’orario estivo per metro e bus di Brescia

In concomitanza con la fine dell’anno scolastico 2023/24, a partire da domenica 9 giugno e fino a mercoledì 11 settembre metropolitana e autobus osserveranno l’orario estivo.

La metropolitana - in servizio tutti i giorni dalle 5 a mezzanotte ad eccezione del sabato quando il servizio termina all’1 di notte - seguirà la frequenza feriale non scolastica dal lunedì al sabato, mentre seguirà la frequenza festiva ogni domenica e in occasione delle festività.

Anche tutte le linee bus dell’area urbana di Brescia e dei 14 comuni limitrofi seguiranno l’orario estivo a partire da domenica 9 giugno: dal lunedì al sabato sarà attivo il servizio estivo feriale e la domenica il servizio estivo festivo. Come di consueto, con l’entrata in vigore degli orari estivi la linea 6 Brescia – San Gottardo ripristinerà il prolungamento fino alla sommità del Monte Maddalena.

Si segnala infine che a causa dei lavori di ristrutturazione del ponte di Collebeato, che limitano il percorso della linea 11 alla sola Stocchetta, a partire dal 9 giugno 2024 verrà attivata una navetta per servire l’area di Collebeato. La navetta sarà attiva dal lunedì al sabato con corse ogni 20 minuti nelle seguenti fasce orarie: dalle 6 alle 8, dalle 13 alle 15 e dalle 17 alle 19. Tutti i percorsi e gli orari delle linee possono essere consultati sul sito www.bresciamobilita.it, in real time attraverso Bresciapp! e presso le paline di fermata.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Customer Care aziendale - attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle 7.30 alle 22 - chiamando il numero 030.3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 340.0702227, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e X.