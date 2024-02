Da Brescia e Odolo due degli «Eleganti» di «Ciao Darwin»

Ci siamo appena ripresi dal Festival di Sanremo (a proposito, sia consentito fuori tempo massimo di complimentarsi con altri due bresciani: Pierfrancesco Pasini, tra gli autori della canzone presentata da Alessandra Amoroso, «Fino a qui»; il vincitore di Area Sanremo, Daniel Posniak, che ha cantato la sua «Calamite» al Suzuki stage), ed eccoci subito a inseguire concittadini e compaesani a «Ciao Darwin» (e chissà che non ne salti fuori qualcuno anche a «The Voice Senior»): i due show andranno in onda stasera, venerdì, rispettivamente su Canale 5 e Rai 1.

La puntata di «Ciao Darwin», che inizierà alle 21.30, è la penultima di questa nona edizione: nel programma presentato da Paolo Bonolis si sfideranno le squadre degli Eleganti e dei Tamarri. Tra gli alfieri di buongusto e finezza, ci saranno pure due bresciani, Federico Pedroni e Gabriele Fusha.

Nato a Brescia 26 anni fa, Federico Pedroni lavora come attore e fotomodello. Ha appena terminato le riprese del film drammatico «Domani», girato nella nostra città dall’iraniano Mamel Nategh, mentre a giugno lo vedremo in due episodi della terza e ultima stagione di «Vikings: Valhalla».

Federico apparirà anche nella commedia «A Broad Abroad» della regista Debra Pralle (le riprese sono state realizzate in Toscana, principalmente nel Chianti), in cui interpreta il ruolo di un escort. Pedroni ama l’arte in tutte le sue forme, gli piace viaggiare e di sé dice: «Nella vita sono un sognatore. Da "Ciao Darwin" mi aspetto divertimento e leggerezza».

Gabriele Fusha ha invece 25 anni, è nato a Gavardo da genitori albanesi e vive a Odolo. Cresciuto in provincia, gli piace la campagna molto più della città, anche perché in campagna può prendersi cura dei suoi animali. Lavora come personal trainer, occupandosi di fitness sia su Instagram, sia su Tiktok, senza disdegnare il business online.

Forte del suo metro e novanta di statura, sfila come modello, ma gioca pure a calcio quale portiere, dopo aver praticato sci, atletica e pallavolo. «Spero che "Ciao Darwin" - dice - sia un trampolino di lancio per una carriera di successo nel mondo della tv».