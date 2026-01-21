Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSalute e benessere

Cura dei tumori, la raccolta fondi porta nuove tecnologie in Poliambulanza

Wilda Nervi
Per il progetto «SequenziAMO: medicina per la vita» sono stati raccolti 15mila euro in due mesi
La consegna dei fondi in Poliambulanza - © www.giornaledibrescia.it
La consegna dei fondi in Poliambulanza - © www.giornaledibrescia.it
AA

Offrire speranza e cure migliori ai malati oncologici, grazie alla lettura del Dna tumorale. Questo l’obiettivo di «SequenziAMO: medicina per la vita», la campagna di raccolta fondi promossa dalla Fondazione Nadia Toffa Onlus e Fondazione Poliambulanza di Brescia per finanziare la medicina di precisione (sequenziamento genetico e biopsia liquida) nel laboratorio di Anatomia Patologica dell’ospedale di via Bissolati, offrendo cure oncologiche più mirate e meno invasive, grazie al sostegno della Bcc Cassa Padana. In due mesi, il progetto ha raccolto 15mila euro destinati all’acquisto di nuove tecnologie diagnostiche.

«La somma donata – ha ricordato Mario Taccolini, presidente di Fondazione Poliambulanza – verrà utilizzata dal laboratorio di Anatomia Patologica per l’acquisto di nuovi strumenti di diagnostica molecolare con un notevole salto di qualità nella lotta contro i tumori».

Profilo genetico

Il cuore dell’investimento riguarda l’integrazione di un software avanzato per l’analisi del Sequenziamento di Nuova Generazione (Ngs), una tecnologia capace di decifrare la «firma» genetica di ogni neoplasia. Gli specialisti patologi, biologi e tecnici potranno contare su nuove risorse per interpretare in modo più completo il profilo genetico dei tumori fornendo dati utilissimi al team multidisciplinare dell’Unità Operativa di Oncologia.

«Fondazione Nadia Toffa, da sempre impegnata nel sostegno alla ricerca oncologica – ha dichiarato la presidente e madre di Nadia, Margherita Rebuffoni –, ha scelto di legare il nome di mia figlia a un progetto che unisce innovazione scientifica, prossimità alle persone e forte radicamento territoriale».

La medicina oncologica guarda sempre più al futuro grazie alle tecnologie di sequenziamento genetico e biopsia liquida, che permettono di studiare nel dettaglio il tumore di ogni singola persona e di proporre terapie mirate, più efficaci e con minori effetti collaterali. L’appuntamento di consegna dei fondi raccolti è stato occasione per riconoscere ai donatori, con una targa personalizzata, l’impegno concreto per la ricerca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Fondazione PoliambulanzaPoliambulanzaFondazione Nadia ToffaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario