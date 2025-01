Esce di strada e resta bloccato in auto: bresciano muore a Cuneo

Sandro Sganzerla, 47 anni, avrebbe dovuto cominciare ieri un nuovo lavoro come addetto forestale. Domani i funerali

L'auto di Sandro Sganzerla nel fossato - Foto La Stampa Cuneo

Avrebbe cominciato il suo nuovo lavoro di operatore forestale giusto ieri, martedì. Per questo domenica alle 14 aveva mandato un messaggio al nuovo datore di lavoro di Cuneo: «Inizio martedì...». Il 47enne Sandro Sganzerla, con radici e famiglia a Remedello di Sopra, è morto però in seguito a un incidente stradale domenica notte. Il ritrovamento è avvenuto solo nella mattinata di lunedì, attorno alle 10: l’allarme è stato dato da un passante che ha visto la sua auto rovesciata in un canale. I vi