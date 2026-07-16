Ponte Morandi, l’ex ad di Autostrade Castellucci condannato a 12 anni

Per lui la Procura aveva chiesto 18 anni e sei mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e di Spea

16 luglio 2026 1 ' di lettura

Il ponte Morandi dopo il crollo - Foto Ansa/Luca Zennaro © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti ponte Morandicondannacrollo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...