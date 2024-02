Crollano calcinacci a Palazzolo: due famiglie potrebbero essere evacuate

Momenti di apprensione oggi pomeriggio a Palazzolo, in piazza Castello, dove dal tetto di una casa disabitata sono caduti dei calcinacci. Il materiale è finito nella proprietà confinante, dove risiedono tre famiglie.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma per i Vigili del fuoco di Palazzolo, che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area interessata dal crollo, due dei tre nuclei familiari devono evacuare le rispettive abitazioni. Un aspetto questo ancora al vaglio dei tecnici del Comune, che stanno valutando se sia possibile intervenire con dei ponteggi per garantire l'incolumità dei residenti senza farli uscire di casa.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso, per evitare situazioni pericolose, vicolo Fosse, piccolo passaggio pedonale che collega piazza Castello a via Matteotti.