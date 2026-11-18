Meno antibiotici negli allevamenti, meno possibilità che si sviluppino batteri resistenti ai farmaci. È un risultato importante, quello raggiunto negli ultimi anni dal settore zootecnico italiano, ma non significa che il problema sia risolto. Nei polli da carne l'utilizzo di antibiotici è diminuito del 96%, nei tacchini del 92%, nei suini all'ingrasso del 64% e nelle bovine da latte del 37%. Eppure, in alcune specie animali, la presenza di batteri resistenti a più farmaci resta elevata.
A fotografare la situazione è la Rete degli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs), in occasione della Giornata europea per l'uso consapevole degli antibiotici, che si celebra il 18 novembre.
La questione non riguarda soltanto gli animali. I batteri resistenti possono circolare tra allevamenti, persone e ambiente, compromettendo l'efficacia di medicinali indispensabili per curare le infezioni, ma anche per rendere sicuri interventi chirurgici, trapianti e chemioterapie.
Il ruolo della prevenzione
«I risultati dimostrano che ridurre in modo significativo l'impiego degli antibiotici negli allevamenti è possibile», spiega Giorgio Varisco, direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.
Uno degli strumenti utilizzati è ClassyFarm, il sistema sviluppato dall'Istituto per il Ministero della Salute, che incrocia i dati delle prescrizioni veterinarie elettroniche con quelli relativi alla biosicurezza e al benessere animale.
L'obiettivo è prevenire le malattie e ridurre la necessità di ricorrere ai farmaci. «Investire nella prevenzione, nella biosicurezza e nel benessere animale significa ridurre il bisogno di antibiotici e contribuire alla tutela della salute pubblica», sottolinea Varisco.
Le resistenze ancora elevate
I progressi si vedono anche nei dati di laboratorio. Nei polli da carne la quota di Escherichia coli multiresistenti è scesa da oltre l'80% nel periodo 2014-2016 al 40% nel 2022. Nei tacchini, i ceppi capaci di neutralizzare alcune importanti categorie di antibiotici sono diminuiti dal 75% al 30% tra il 2014 e il 2022.
Nei suini e nei vitelli, però, la multiresistenza resta intorno al 65-72%. Inoltre, secondo l'Agenzia europea per i medicinali, nel 2024 le vendite di antimicrobici veterinari sono tornate a crescere del 5%.
Per Stefano Palomba, commissario straordinario dell'Izs del Lazio e della Toscana, è quindi necessario proseguire con il monitoraggio, anche in vista dell'obiettivo europeo di dimezzare le vendite di antimicrobici veterinari entro il 2030.
Un ruolo decisivo spetta infine alla diagnosi: individuare rapidamente il batterio responsabile di un'infezione permette di scegliere il trattamento appropriato, evitando antibiotici inutili.
Il principio vale anche fuori dagli allevamenti. «Gli antibiotici devono essere assunti soltanto su prescrizione medica», ricorda Antonia Ricci, direttrice generale dell'Izs delle Venezie. E lo stesso vale per gli animali domestici, che non devono essere trattati senza il parere del veterinario.