Crolla un sasso sul parabrezza di un’auto in transito sulla Gardesana

Un sasso caduto dalla parete rocciosa ha centrato il parabrezza di un’auto in transito sulla Gardesana. Nessuno si è fatto male, ma è l’ennesima conferma della fragilità geologica dei versanti montuosi che incombono della statale 45 bis.

È successo lunedì, a Pasquetta, intorno alle 12.30. Il distacco del sasso è avvenuto al chilometro 101, nel territorio comunale di Tremosine. Il sasso ha colpito il parabrezza di una Mercedes, con a bordo una famiglia residente a Carpenedolo. A condurre l’auto una donna di 53 anni, che non è rimasta ferita, ma ha rimediato un grosso spavento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Limone e i Vigili del Fuoco. Va detto che lunedì la parete a lato della Gardesana ha scaricato diversi sassi, come accade spesso dopo giorni di piogge intense.

«Purtroppo – commenta il sindaco di Tremosine, Battista Girardi – sappiamo tutti che nei tratti aperti, dove la Gardesana non corre in galleria, siamo esposti a questo genere di rischi. La 45 bis avrebbe bisogno di grandi investimenti per la messa in sicurezza. Invece che spendere milioni in opere discutibili (il riferimento è alla ciclovia del Garda, ndr), sarebbe opportuno prevedere opere per garantire la sicurezza di chi percorre questa strada, soprattutto nei tratti più a rischio, che andrebbero protetti con gallerie artificiali».