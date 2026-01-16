Crans Montana, la Procura chiede 400mila franchi per libertà coniugi Moretti
Per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation di Crans-Montana, dove sono morte nel rogo di Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite, la procura generale di Sion avrebbe richiesto una cauzione complessiva di 400mila franchi, ovvero 200 mila a testa. Lo rivela la televisione svizzera Rts.
Su questa istanza deve ancora pronunciarsi il Tribunale per le misure coercitive. I due sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Attualmente l'imprenditore francese è in carcere e sua moglie è sottoposta ad alcune misure cautelari come l'obbligo di firma e il divieto di espatrio.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.