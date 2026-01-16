Giornale di Brescia
Crans Montana, la Procura chiede 400mila franchi per libertà coniugi Moretti

Su questa istanza deve ancora pronunciarsi il Tribunale per le misure coercitive. I due sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi
I coniugi Moretti - Ansa © www.giornaledibrescia.it
I coniugi Moretti - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation di Crans-Montana, dove sono morte nel rogo di Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite, la procura generale di Sion avrebbe richiesto una cauzione complessiva di 400mila franchi, ovvero 200 mila a testa. Lo rivela la televisione svizzera Rts.

Su questa istanza deve ancora pronunciarsi il Tribunale per le misure coercitive. I due sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Attualmente l'imprenditore francese è in carcere e sua moglie è sottoposta ad alcune misure cautelari come l'obbligo di firma e il divieto di espatrio. 

