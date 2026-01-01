Giornale di Brescia
Crans-Montana, 47 morti e 100 feriti: 16 italiani dispersi

Lo ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani facendo il punto alle tv italiane sulla tragedia in Svizzera. L’appello di una mamma di Bologna
I carri funebri all'esterno del locale della tragedia - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Sono almeno 47 i morti a Crans Montana, cento i feriti. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani facendo il punto alle tv italiane sulla tragedia in Svizzera. Mentre è salito a 16 il numero gli italiani dispersi in seguito all'incendio in Crans-Montana

Almeno 22 vittime dell'esplosione, con gravi ustioni, sono attualmente ricoverate presso il l'Ospedale Universitario di Losanna (Chuv) mentre un'altra decina è stata trasferita in elicottero all'Ospedale Universitario di Zurigo, specializzato in questo tipo di lesioni. Lo riporta Rts sottolineando che sei pazienti sono stati invece portati all'HUG (Ospedale Universitario di Ginevra).

L’appello da Bologna

«Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni. Aiutatemi a ritrovare mio figlio». Così l'appello di Carla Masiello, di Bologna, per cercare il figlio Giovanni Tamburi, 16 anni, disperso a Crans-Montana. Le parole sono rilanciate da Repubblica. Il ragazzo si trovava in Svizzera col padre. Era uscito con degli amici e sono andati a Le Constellation. «Aveva il cellulare scarico, un amico mi ha detto che sono scappati dopo che è scoppiato l'incendio, poi a un certo punto non l'ha più visto». «Aveva al collo una catenina d'oro con l'immagine di una Madonnina», aggiunge all'Ansa.

Trasferimento in Italia

Dopo la tragedia il servizio nazionale della protezione civile si è attivato e ha messo a disposizione delle autorità elvetiche le sue competenze e risorse. «Dopo i primi esperti del Soccorso Alpino e personale sanitario inviati tempestivamente dalla Valle d'Aosta, il Dipartimento della Protezione civile - spiega una nota - ha immediatamente attivato fin da questa mattina la Cross - Centrale remota operazioni soccorso sanitario - per coordinare il trasferimento di feriti verso ospedali italiani».

«Ringrazio - ha detto il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano - per la immediata disponibilità ed efficienza, anche in un giorno di festa, i presidenti e le autorità sanitarie e di protezione civile delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Già adesso si sta provvedendo al trasferimento dei primi 3 pazienti dall'ospedale di Sion verso l'ospedale Niguarda di Milano».

