Una festa country per supportare i bimbi in cura e le loro famiglie

Torna il Country Party allo Spazio Pampuri di San Polo. Sabato 7 e domenica 8 settembre spazio alla solidarietà con una festa a tema country western il cui ricavato andrà a supporto di Casa Ronald McDonald Brescia, la struttura che accoglie e assiste le famiglie dei bambini in cura all’Ospedale dei Bambini dell’Asst Spedali Civili di Brescia.

L’appuntamento è in via Monsignor Carlo Manziana 15 per due serate di musica, giochi e cibo aperte a tutti per conoscere più da vicino la realtà di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e contribuire alla sua attività.

I festeggiamenti avranno inizio sabato alle 17 con l’animazione per bambini curata da i clown del gruppo «Risvegliati VIP Brescia ODV». La serata di musica vedrà all'opera «The band Legends Corner» con ballo e animazione a cura di «Black Roses Country Croup».

Domenica alle 17 di nuovo animazione per bambini affidata ai clown del gruppo «Claun VIP lago d'Iseo ODV» e poi musica e ballo con «Black Roses Country Croup» e «Country Dance Entrainment».