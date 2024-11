Cortocircuito alla scuola Giardino: ancora a casa gli studenti

Silvia Pasolini

Manutenzione in tilt a Orzivecchi: botta e risposta tra la Provincia e la Fondazione Iar proprietaria dell’edificio sulle responsabilità

2 ' di lettura

La scuola Giardino è chiusa da giorni per un cortocircuito © www.giornaledibrescia.it

Tutto è successo venerdì 15 novembre, quando si è bruciato un cavo elettrico all’interno della scuola. Immediato l’intervento della Provincia per risolvere il problema, ma un’analisi più approfondita dei tecnici ha rilevato un danno significativo all’impianto antincendio. Ragione per cui il dirigente scolastico Giovanni Montanaro, a partire da lunedì 18 novembre, ha stabilito di chiudere immediatamente la struttura. L’istituto in questione è il «Giardino» di Orzivecchi, succursale del Dandolo di