Corte Franca tra danza, concerti e laboratori: festività ricche di proposte

Il Comune di Corte Franca si prepara a festeggiare il Natale con un ricco calendario di eventi dedicati a grandi e piccoli. Le giornate di festa spaziano da spettacoli di danza a concerti, passando per laboratori creativi e momenti di intrattenimento per tutta la comunità. Gli eventi, realizzati grazie a un’importante rete di collaborazioni con associazioni locali, gruppi musicali, attività commerciali e sportive, puntano a valorizzare il territorio e a rendere le festività natalizie per tutti i cittadini.

Come ogni anno, sono presenti il mercatino dell’antiquariato e il villaggio di Natale in piazza Franciacorta, a cura di Pro loco PromoCorteFranca, mentre il Centro Commerciale Le Torbiere contribuirà alla realizzazione degli allestimenti.

L’Auditorium 1861 Unità d’Italia, con la sua capienza di oltre cinquecento posti, ospiterà spettacoli di danza, teatrali e martedì 24 dicembre, alle 22, la messa. La scelta di organizzare gli eventi nell’Auditorium sta proprio nel fatto che la struttura permette la partecipazione di moltissime persone e quindi rafforza il senso di comunità. Al termine della messa sarà offerto il vin brulè dagli alpini e dalla protezione civile di Corte Franca.

Il 26 dicembre alle 17, sempre nell’auditorium ci sarà il concerto del Gruppo bandistico Don Giulio Marini; al termine dello spettacolo verrà consegnato dalla sindaca Anna Becchetti un riconoscimento ai cittadini ed alle cittadine novantenni di Corte Franca. Il 28 dicembre alle 20.30, nella parrocchiale di Timoline, il concerto lirico con canti della tradizione natalizia cristiana con organo, suonato dalla maestra Federica Piacenza e tenore, Paolo Delai. La presentazione del concerto sarà a cura di Marco Basile.

Fino al 6 gennaio, nella piazza Franciacorta, a Timoline, rimarrà allestito il Villaggio di Natale. La realizzazione ed il funzionamento è possibile grazie al gruppo Protezione civile che insieme a numerose altre associazioni ha collaborato per la riuscita delle iniziative natalizie.