Corte Franca, a febbraio torna il mercatino dell’antiquariato

Corte Franca si prepara a un febbraio all’insegna della cultura e del vintage. Il secondo mese dell’anno comincia infatti con un’iniziativa organizzata dall’associazione 25 aprile e dell’associazione pensionati anziani di Corte Franca, che per martedì 4 febbraio propongono una visita alla mostra «Il Rinascimento a Brescia: Moretto, Romanino, Savoldo 1512-1552». Il programma prevede il ritrovo alla stazione di Borgonato alle 12.25, per poi partire in treno per Brescia alle 12.39.

Alle 14 è previsto l’incontro con la guida a Santa Giulia e l’inizio della visita, per una durata di circa 90 minuti. Il ritrovo in stazione a Brescia per il ritorno è previsto per le 16.30, con partenza del treno per Borgonato alle ore 16.39 (treno successivo ore 17.14). Il costo della visita è di 25 euro, da versare al momento dell’iscrizione; il versamento si potrà effettuare presso il centro dell’associazione pensionati anziani di Corte Franca fino a venerdì 31 gennaio.

Il mercatino

E poi, come ogni mese, crescono l’attesa e l’interesse per uno dei mercatini più importanti della provincia. Il 9 febbraio torna infatti il mercatino di antiquariato e modernariato che espone curiosità, oggettistica interessante e introvabile. L’esposizione e la vendita, come da tradizione, sotto i portici di Timoline tra via Seradina e piazza Franciacorta. Si tratta anche di un’ottima occasione per visitare Corte Franca e degustarne i piatti tipici.

I monumenti

Ma ogni occasione è buona per visitare Corte Franca, prezioso Comune franciacortino nato nel 1928 dalla fusione delle frazioni di Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline. D’altronde già il suo nome affascina: il toponimo – «Corte Franca» indica corti monastiche affrancate da imposizioni tributarie. Tale significato trova maggior riscontro nelle frazioni di Borgonato e Timoline esplicitamente nominate in documenti antichissimi come corti monastiche. Tanti i monumenti da visitare: oltre alla chiesa di San Martino Vescovo, spiccano palazzo Monti della Corte, palazzo Torri, palazzo Pizzini e palazzo Lana.