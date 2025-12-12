Desenzano-Sirmione, corsie ridotte in A4 tra il 15 e il 16 dicembre
In direzione Venezia, a causa di lavori notturni, dalle 22 all’1 si potrà viaggiare su una sola corsia di marcia o su due a larghezza ridotta
L'A4 di notte - © www.giornaledibrescia.it
AA
Nelle notti di lunedì 15 e martedì 16 dicembre, dalle 22 all’1 del giorno successivo, lungo la A4 si potrà viaggiare su una sola corsia di marcia o su due a larghezza ridotta tra i caselli di Desenzano e Sirmione, in direzione Venezia.
I lavori
Sono infatti previsti i lavori avviati dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della linea ferroviaria alta velocità Torino-Venezia.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.