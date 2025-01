Centro San Clemente: tutte le novità dei 182 corsi in programma

I nuovi corsi predisposti per la stagione Inverno-Primavera del 2025 al San Clemente sono 182, suddivisi nelle tradizionali otto aree tematiche: lingue; informatica e nuovi media; cultura; arte, musica e creatività; stile e bellezza; cucina, pasticceria e beverage (con anche lezioni di degustazione di vini); fitness e benessere e infine lavoro, comunicazione e soft skills.

Come gli altri anni, le lezioni introduttive sono gratuite e qualora una persona decidesse di iscriversi in quella circostanza potrà ottenere uno sconto del 10%. Sconto che è previsto anche in altri casi. Queste «anteprime» prenderanno il via il 13 gennaio per terminare il 30, mentre le lezioni vere e proprie inizieranno il 3 febbraio. Si terranno nella sede del Centro San Clemente, che fa parte del Gruppo Foppa, nelle aule di via Cremona 99, mentre i corsi di Cucina saranno al Cfp Canossa di via Sant’Antonio 53 e in Enoteca Selvatica in via Marsala 40/A. Le iscrizioni – sia in segreteria sia on line sul sito www.centrosanclemente.it – sono già aperte.

Le novità

Tra le novità di quest’anno (ben 64) rientrano alcune materie tra le quali un corso sull’Intelligenza artificiale, un altro di Geopolitica contemporanea; due focus su Caravaggio e Raffaello; ma anche lezioni di Kintsugi, Papercraft e Restayling mobili; nuovi pure i corsi nell’area Lavoro e Comunicazione sui Principi della contabilità o Tecniche di problem solving.

«Il San Clemente esiste da 74 anni, 38 dei quali insieme al Gruppo Foppa – ha affermato l’a.d. Giovanni Lodrini –. Questo non solo per il catalogo di corsi ricchissimo, per la professionalità dei docenti, la proposta formativa ma anche perché chi viene qui è come se si sentisse a casa propria perché molto a suo agio. Si trova in un ambiente che fa star bene». Non a caso «colpisce il fatto che in dieci anni hanno frequentato il Centro San Clemente – ha aggiunto la direttrice Benedetta Albini – ben 34mila persone, tremila gli iscritti l’ultimo anno». La responsabile dell’offerta formativa, Beatrice Fontana è quindi entrata nel merito delle novità proposte, invitando a consultare poi i depliant distribuiti in città o il sito centrosanclemente.it.