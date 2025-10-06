Da giovedì torna «CorrixBrescia»: appuntamento in piazza Vittoria

Lo slogan per la stagione 2025-2026 è «Quest’anno corriamo per...». Torna da giovedì 9 ottobre e fino al 21 maggio CorrixBrescia, che da quattordici anni, ogni giovedì, porta a correre e camminare, nel centro storico e non solo, runner e camminatori.

«Oltre a riunire tanti cittadini per promuovere il benessere, l’iniziativa crea legami importanti», esordisce l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Cantoni. Il ritrovo sarà alle 19 in piazza Vittoria, e poi dalle 19.30 partiranno via via gli special, il trail e poi i gruppi di camminatori e runner: anche quest’anno sono previste trasferte nei quartieri e in periferia. Il giovedì inaugurale, quello del 9 ottobre, avrà dalle 18 l’animazione in diretta di Radio Bresciasette.

Le novità

Due le novità principali,illustrate dal presidente di CorriXBrescia, Fabio Bonometti. La prima che il braccialetto in silicone consegnato agli iscritti avrà all’interno un microchip in cui sarà caricata la scadenza del certificato di buona salute necessario per l’iscrizione. La seconda è la collaborazione con gli Spedali Civili e con l’Iveco grazie alla quale alcuni dipendenti dell’ospedale e dell’azienda parteciperanno a CorriXBrescia. «Abbiamo iscritto gratuitamente duecento dipendenti, garantendo la presenza di almeno il 75%», spiega Federica Contini, responsabile per il Civile del progetto Workplace Health Promotion di Ats. Il secondo appuntamento stagionale, il 16 ottobre, partirà proprio dal Civile.

Beneficenza e collaborazioni

Per il secondo anno consecutivo inoltre l’intero incasso, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto in beneficenza a Ail Brescia, Autismando e i Bambini Dharma. L’ultimo giovedì della stagione sarà a Millennium Sport & Fitness per la consegna del ricavato ai tre sodalizi. «Inoltre avremo varie associazioni del territorio che verranno a trovarci – ricorda Bonometti –. Il 30 ottobre ospiteremo la seconda edizione della Dino Run a favore dell’associazione Raricomefranci, con la diretta di Radio Bresciasette».

A sostenere CorriXBrescia, oltre alla Loggia, ci sono anche Uisp, Csi e Aics. «Per noi è molto importante fare rete», rimarca Mario Visentini, fondatore e vice presidente di CorriXBrescia. Che – rammenta Alessandro Marini, presidente di Brescia Mobilità – collaborerà anche alla prima edizione della Stramrun, il 19 ottobre. In primavera l’iniziativa raddoppierà aggiungendo al giovedì anche i martedì a Campo Marte. Gli iscritti a oggi sono già 320. Le iscrizioni sono aperte sul sito di CorriXBrescia.