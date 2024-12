Corridoio Lobito, l’Africa punta sulla ferrovia

Diversi Paesi stanno investendo nella realizzazione della linea che consentirebbe di raggiungere più agevolmente una provincia dello Zambia ricca di terre rare

Uno dei treni in viaggio alla stazione di Lobito, in Angola

In Africa ci si sposta poco in treno, più con pullman o taxi collettivi. È l’eredità dell’epoca coloniale. La suddivisione del territorio fra potenze straniere ha di fatto penalizzato le infrastrutture: il 90% di quelle realizzate è stato pensato per la movimentazione di merci e materie prime, non per lo spostamento delle persone. Così il terzo continente per estensione si ritrova con appena 82mila chilometri di rete ferroviaria (nell’Ue sono 209mila), e con sole otto linee ferroviarie transnazi