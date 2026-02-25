Giornale di Brescia
Il Tribunale di Brescia mette all’asta altri corpi di reato

Dopo la tornata dello scorso 31 gennaio ne è prevista un’altra il 14 marzo. Si tratta di beni mobili e immobili sequestrati nell’ambito di procedimenti penali
Il Tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Dopo la tornata dello scorso 31 gennaio, il Tribunale di Brescia metterà all’asta nuovi corpi di reato sequestrati nell’ambito di procedimenti penali dalle 9 del 14 marzo.

Si tratta di beni immobili (case, negozi...) e mobili (auto, macchinari, orologi, mobili, gioielli, quadri...), che verranno venduti al miglior offerente.

La vendita avverrà in via telematica, sul sito di Fallco Aste, tramite l’Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G.) di Brescia, incaricato dal tribunale di gestire l’operazione.

Cosa sono

I beni messi all’asta sono oggetti che, al termine dei procedimenti giudiziari, non possono essere restituiti ai legittimi proprietari perché non identificati, irreperibili o perché acquisiti in modo illecito, e che quindi vengono destinati alla vendita per disposizione del giudice.

Come funziona l’asta

L’asta si svolge online e il bene viene aggiudicato a chi presenta l’offerta più alta, partendo dal valore stabilito dal perito. Una volta conclusa la gara, l’aggiudicatario deve versare il prezzo di vendita, oltre agli eventuali diritti d’asta e oneri fiscali, e può poi procedere al ritiro del bene. I proventi, al netto delle spese, confluiscono nel Fondo Unico Giustizia.

Chi può partecipare e come fare

Alle aste giudiziarie può partecipare chiunque, ad eccezione del soggetto coinvolto nel procedimento penale. Per prendere parte alla vendita è necessario registrarsi sulla piattaforma telematica dell’IVG o seguire le istruzioni contenute nell’avviso ufficiale dell’asta.

È prevista una cauzione, di norma pari al 10% dell’offerta, che viene restituita a chi non si aggiudica il lotto.

Gli acquisti avvengono con la formula «visto e piaciuto», senza garanzia per eventuali difetti: per questo è sempre consigliabile consultare con attenzione la documentazione e, quando possibile, visionare i beni prima dell’asta.

  3. Ricarica la pagina se necessario