Corda Molle: a Bagnolo uno sportello, Azzano chiede agevolazioni

Il confronto sulla Corda Molle si sviluppa su un doppio binario: da un lato la necessità di assicurare risorse nel tempo, dall’altro l’urgenza di semplificare le procedure. Per quanto riguarda il tema della gratuità, il desiderio espresso da diversi amministratori è che i Comuni interessati possano continuare a beneficiare dell’esenzione totale dal pedaggio prevista per il primo anno.

Azzano

«Per il periodo successivo e fino al 2043 – precisa il sindaco di Azzano Matteo Ferrari – il Ministero ha previsto la disponibilità di fondi finalizzati a coprire almeno il 50% dei costi necessari a mantenere calmierata la quota del transito: un impegno che rappresenta una base concreta su cui costruire una soluzione stabile a tutela dei territori coinvolti. In quest’ottica, i prossimi mesi potrebbero costituire un’occasione importante per la Provincia per lavorare non solo alla conferma della gratuità per i Comuni già inclusi, ma anche per valutare un’eventuale estensione delle agevolazioni ad altri territori o, quanto meno, l’introduzione di forme strutturate di scontistica. Mi auguro quindi che si possa arrivare a garantire la gratuità o forme di forte agevolazione anche per le aziende che utilizzano regolarmente questa tratta autostradale».

Bagnolo

L’arteria è infatti considerata fondamentale per il sistema infrastrutturale bresciano. E, proprio sulla percorribilità, il sindaco di Bagnolo, Stefano Godizzi, che quella infrastruttura la utilizza quotidianamente per recarsi al lavoro, ha evidenziato le criticità riscontrate nella procedura online necessaria per certificare la residenza ed evitare il pagamento del pedaggio: «Non sono ancora riuscito a registrarmi perché ho avuto notevoli difficoltà». Secondo il primo cittadino, è inaccettabile che un sistema pensato per agevolare i residenti presenti «ostacoli evidenti». Per questo motivo l’Amministrazione ha da subito attivato un punto dedicato in biblioteca.

Gli altri Comuni

Anche durante la recente seduta del Consiglio comunale di Isorella è emerso il tema «Corda Molle» su sollecitazione della minoranza Terra fra fiumi: il primo cittadino Simone Bellardi ha espresso l’intenzione di contattare qualche sindaco della zona per valutare un’interlocuzione congiunta. Mentre il sindaco di Montichiari, Marco Togni, ha ribadito sinteticamente che, per quanto riguarda i cittadini monteclarensi, «non si paga».