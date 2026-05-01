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Corda Molle, adesso si paga: calcola quanto costa il pedaggio

Finito il periodo di gratuità, scattano i pedaggi con la riduzione del 50% per i residenti nei 22 Comuni attraversati dal raccordo a cui si aggiunge che vive in città
Il sistema «free flow» attivo sulla Corda Molle © www.giornaledibrescia.it
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