Col telefono scarico a 2.600 metri: coppia salvata sul Presena

Si sono trovati in difficoltà a 2.600 metri di quota sul ghiacciaio Presena, al Passo Paradiso. Entrambi avevano il telefono scarico, e la donna, nata nel 1996 e affetta da diabete, non aveva più la possibilità di monitorare i propri valori glicemici.
A dare l’allarme al 112, nella serata di ieri, è stata un’altra coppia di escursionisti, che li aveva incontrati durante la discesa verso valle e aveva trovato la giovane in difficoltà.
L’intervento
È stata immediatamente attivata la Stazione di Vermiglio del Soccorso alpino e speleologico: quattro soccorritori, agevolati dal gestore dell’impianto di risalita, che ha autorizzato l’apertura del primo troncone, hanno prestato assistenza alla giovane e hanno accompagnato entrambi a valle.