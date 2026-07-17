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Col telefono scarico a 2.600 metri: coppia salvata sul Presena

La giovane, affetta da diabete, non aveva più la possibilità di monitorare i propri valori glicemici. A dare l’allarme sono stati altri due escursionisti
Una cabinovia (foto d'archivio)
Una cabinovia (foto d'archivio)

Si sono trovati in difficoltà a 2.600 metri di quota sul ghiacciaio Presena, al Passo Paradiso. Entrambi avevano il telefono scarico, e la donna, nata nel 1996 e affetta da diabete, non aveva più la possibilità di monitorare i propri valori glicemici.

A dare l’allarme al 112, nella serata di ieri, è stata un’altra coppia di escursionisti, che li aveva incontrati durante la discesa verso valle e aveva trovato la giovane in difficoltà.

L’intervento

È stata immediatamente attivata la Stazione di Vermiglio del Soccorso alpino e speleologico: quattro soccorritori, agevolati dal gestore dell’impianto di risalita, che ha autorizzato l’apertura del primo troncone, hanno prestato assistenza alla giovane e hanno accompagnato entrambi a valle.

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Passo ParadisoescursionistisoccorsoPresena
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