Pugni e calci al bar per una sigaretta: coppia aggredita da alcuni ragazzi

Alessandra Portesani

È successo nella notte tra sabato e domenica in un locale nel centro di Bagnolo Mella: l’uomo e la donna sono finiti in ospedale

2 ' di lettura

Il bar di Bagnolo Mella dove c'è stata l'aggressione - Foto © www.giornaledibrescia.it

Pugni, calci e tavoli che volano. Due clienti feriti. Il tutto per una sigaretta. Maxi rissa nella notte tra sabato e domenica al bar «Caffé della piazza» nel cuore di Bagnolo Mella, proprio vicino alla canonica in piazza IV Novembre. I protagonisti di questo grave episodio sono stati alcuni ragazzi presenti all’interno del locale, che da un’accesa discussione verbale sarebbero passati alle mani. «Io ero dentro e non ho capito bene cosa sia successo – questo il racconto del compagno della titola