Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Il convegno per ricordare Giacomo Rosini: la registrazione completa

A venticinque anni dalla scomparsa del politico, Brescia gli dedica un momento di riflessione pubblica sul significato della sua azione politica e associativa
Giacomo Rosini - © www.giornaledibrescia.it
Giacomo Rosini - © www.giornaledibrescia.it
AA

A 25 anni dalla scomparsa, Brescia torna a riflettere sulla figura di Giacomo Rosini, politico democristiano e già presidente nazionale di Federcaccia.

«Attualità del pensiero e dell’azione di Giacomo Rosini», questo il titolo scelto per il convegno ospitato nella sala riunioni dell’Associazione Artigiani di via Cefalonia, 66. Rosini è stato una figura centrale del cattolicesimo democratico lombardo. La sua esperienza si colloca in una stagione in cui la politica era concepita come servizio, mediazione e lavoro quotidiano nelle istituzioni. Alla guida di Federcaccia attraversò gli anni del referendum del 1990 e del confronto sulla normativa venatoria, contribuendo al percorso che portò all’approvazione della legge 157 del 1992, tuttora riferimento per la tutela della fauna selvatica e la regolazione dell’attività di caccia.

Il panel

Ad aprire i lavori è stato Marco Bruni, presidente di Federcaccia Lombardia. Hanno portato i loro saluti Enrico Mattinzoli, già presidente dell’Associazione Artigiani di Brescia, Adriano Paroli, senatore della Repubblica, ed Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia. Ssono seguiti gli interventi di Marco Rosini, Gianfranco Astori e del presidente nazionale di Federcaccia Massimo Buconi. Le conclusioni affidate a Giacomo Lanzini, presidente della sezione provinciale di Federcaccia Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Giacomo RosiniDemocrazia CristianaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario