Il convegno per ricordare Giacomo Rosini: la registrazione completa

A 25 anni dalla scomparsa, Brescia torna a riflettere sulla figura di Giacomo Rosini, politico democristiano e già presidente nazionale di Federcaccia.

«Attualità del pensiero e dell’azione di Giacomo Rosini», questo il titolo scelto per il convegno ospitato nella sala riunioni dell’Associazione Artigiani di via Cefalonia, 66. Rosini è stato una figura centrale del cattolicesimo democratico lombardo. La sua esperienza si colloca in una stagione in cui la politica era concepita come servizio, mediazione e lavoro quotidiano nelle istituzioni. Alla guida di Federcaccia attraversò gli anni del referendum del 1990 e del confronto sulla normativa venatoria, contribuendo al percorso che portò all’approvazione della legge 157 del 1992, tuttora riferimento per la tutela della fauna selvatica e la regolazione dell’attività di caccia.

Il panel

Ad aprire i lavori è stato Marco Bruni, presidente di Federcaccia Lombardia. Hanno portato i loro saluti Enrico Mattinzoli, già presidente dell’Associazione Artigiani di Brescia, Adriano Paroli, senatore della Repubblica, ed Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia. Ssono seguiti gli interventi di Marco Rosini, Gianfranco Astori e del presidente nazionale di Federcaccia Massimo Buconi. Le conclusioni affidate a Giacomo Lanzini, presidente della sezione provinciale di Federcaccia Brescia.