Controllo del territorio, 5 denunciati e un sequestro a Brescia

Nel pomeriggio di mercoledì, nell’area della stazione ferroviaria e in diverse zone di Brescia, si è svolto un servizio interforze ad «alto impatto» nell’ambito delle iniziative straordinarie di controllo del territorio decise in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L’attività è stata coordinata dalla Polizia di Stato ed ha coinvolto l’Arma dei carabinieri, la Polizia locale e la Guardia di Finanza, anche con unità cinofila.

Nel corso del servizio sono state identificate 145 persone e ne sono state denunciate 5 (4 per possesso di droga, di cui uno anche per detenzione d’arma ed oggetti atti ad offendere e una per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Brescia). Sono stati controllati 35 veicoli con l’applicazione di 14 sanzioni amministrative.

È stato inoltre controllato un esercizio commerciale, dove la Guardia di Finanza ha effettuato sequestri per un totale di oltre 149.000 pezzi non conformi alle normative in materia di sicurezza.