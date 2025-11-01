Controlli tra Vestone e Idro: patente falsa e guida in stato di ebbrezza

Controlli capillari sul territorio tra Vestone e Idro da parte della Polizia Locale della Valle Sabbia hanno portato alla scoperta di due conducenti alla guida senza patente, uno dei quali con un documento completamente falso.

Il primo episodio è avvenuto quando gli agenti, insospettiti da alcuni particolari della patente italiana esibita da un automobilista, hanno verificato che si trattava di un falso. L’uomo, inoltre, era alla guida sotto l’effetto di alcol e, dopo essere risultato positivo al pretest per la ricerca di droga, ha rifiutato il prelievo ematico.

È stato quindi denunciato per uso di atto falso, guida in stato di ebbrezza e rifiuto degli accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti.

Nei giorni precedenti, sullo stesso tratto di strada, era stato fermato un altro automobilista, proveniente da Milano, che aveva tentato di ingannare gli agenti dicendo di aver dimenticato la patente a casa. I controlli hanno invece rivelato che non l’aveva mai conseguita.

Anche in questo caso è scattata una denuncia per dichiarazioni false, oltre alla sanzione per guida senza patente. La fidanzata, seduta accanto, è stata multata per incauto affidamento del veicolo.

In totale, durante i controlli sul territorio, sono state identificate 76 persone.