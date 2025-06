Controlli intensificati in Valsabbia: 12 patenti ritirate nel weekend

Controlli intensificati nel fine settimana in tutta la Valsabbia, con pattuglie operative diurne e notturne. Sulla Statale 237 del Caffaro, nei territori di Agnosine, Preseglie, Barghe, Vestone, Lavenone, Idro e Anfo, sono state ritirate 12 patenti, principalmente a motociclisti sorpresi in sorpassi vietati. Altri 35 sorpassi pericolosi sono stati sanzionati.

A Villanuova, un uomo è stato fermato alla guida di un furgone nonostante avesse la patente revocata da anni. Nella stessa località, due persone sono state individuate dopo aver cercato di rubare generi alimentari per un valore di 300 euro in un supermercato. A Idro, un giovane è stato sorpreso nel pomeriggio alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a un grammo per litro.

Durante i controlli notturni a Gavardo, Villanuova, Roè e Vestone, 28 conducenti sono stati sottoposti ad alcoltest: nessuno è risultato positivo. Sempre a Gavardo è stato individuato l’autore di un incidente con fuga dopo aver danneggiato la segnaletica presso una rotatoria. Ad Anfo, invece, una pattuglia ha prestato aiuto a una coppia di turisti rimasta in panne per una foratura: grazie alla conoscenza del territorio, gli agenti sono riusciti a rintracciare un meccanico disponibile.

La segnaletica danneggiata a Gavardo

Infine, sono iniziati i controlli anche lungo la nuova pista ciclopedonale di Anfo e nelle vicinanze delle spiagge, per garantire maggiore sicurezza ai frequentatori della zona. Nonostante l’intensità del traffico registrato sulle arterie valsabbine, gli agenti della Locale hanno registrato nel fine settimana un solo incidente stradale.