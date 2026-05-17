Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Controlli stradali a Sarezzo e a Polaveno, tre patenti ritirate

L’attività svolta dai carabinieri e dagli agenti della Polizia locale sabato pomeriggio nel territorio della Valtrompia
controlli da parte di carabinieri e agenti della Polizia locale
controlli da parte di carabinieri e agenti della Polizia locale

Ben 110 veicoli controllati, 158 persone identificato e tre patenti ritirate. Sabato pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia e gli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Val Trompia hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio a Sarezzo e a Polaveno finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e al controllo della circolazione stradale.

Nel corso del servizio, svolto sulle principali arterie stradali, sono state anche denunciate due persone trovate in possesso di droga e comminate 14 sanzioni al Codice della strada tra cui sette veicoli senza revisione e uno senza assicurazione; una persona è stata trovata alla guida positiva alle sostanze stupefacenti e una con patente scaduta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
carabinieriPolizia localecontrolli stradalipatenti ritirateSarezzo
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...