Controlli stradali a Sarezzo e a Polaveno, tre patenti ritirate

Ben 110 veicoli controllati, 158 persone identificato e tre patenti ritirate. Sabato pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia e gli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Val Trompia hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio a Sarezzo e a Polaveno finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e al controllo della circolazione stradale.
Nel corso del servizio, svolto sulle principali arterie stradali, sono state anche denunciate due persone trovate in possesso di droga e comminate 14 sanzioni al Codice della strada tra cui sette veicoli senza revisione e uno senza assicurazione; una persona è stata trovata alla guida positiva alle sostanze stupefacenti e una con patente scaduta.