Controlli stradali a Sarezzo e a Polaveno, tre patenti ritirate

Ben 110 veicoli controllati, 158 persone identificato e tre patenti ritirate. Sabato pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia e gli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Val Trompia hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio a Sarezzo e a Polaveno finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e al controllo della circolazione stradale.