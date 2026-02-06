Controlli contro i furti a San Polo e Sanpolino, arrestato un 20enne
I carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario per prevenire i furti in abitazione e contrastare l’illegalità
Un carabiniere durante i controlli a San Polo e Sanpolino
I carabinieri di Brescia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri San Polo e Sanpolino, con l’arresto di un 20enne per reati contro il patrimonio e il controllo di 32 veicoli e 64 persone. Sono state elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada.
L’operazione è parte delle strategie di contrasto all’illegalità diffusa e di prevenzione dei furti e furti in abitazione.
