Controlli contro i furti a San Polo e Sanpolino, arrestato un 20enne

I carabinieri di Brescia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri San Polo e Sanpolino, con l’arresto di un 20enne per reati contro il patrimonio e il controllo di 32 veicoli e 64 persone. Sono state elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada.

L’operazione è parte delle strategie di contrasto all’illegalità diffusa e di prevenzione dei furti e furti in abitazione.