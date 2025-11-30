Contrasto della prostituzione, a Rezzato daspo urbano per tre donne

Un week end di controlli da parte della Polizia locale di Rezzato, focalizzati in particolare al contrasto della prostituzione su strada, nelle aree maggiormente oggetto di segnalazione da parte della cittadinanza, in particolare via Europa, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e Treponti.

Nell’occasione tre donne sono state colpite dal daspo urbano, dispositivo previsto dal Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana che prevede l’allontanamento immediato dal territorio comunale da chi ne viene colpito. Due delle tre sono state inoltre trattenute, e sottoposte ad operazioni di identificazione in quanto sprovviste di valido documento attestante la regolare permanenza sul territorio italiano. L'obiettivo è chiaro: garantire una presenza costante e capillare sul territorio delle pattuglie della Locale per mantenere elevati gli standard di legalità e decoro urbano.

Le operazioni, fortemente richiesti dall’Amministrazione, «rientrano in un più ampio programma di implementazione dei servizi serali, anche straordinari» spiega Giacomo Fola, comandante della Polizia locale.