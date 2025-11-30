Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Contrasto della prostituzione, a Rezzato daspo urbano per tre donne

Francesca Zani
Fine settimana di controlli da parte della Polizia locale in particolare in via Europa, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e Treponti
I controlli della Polizia locale - © www.giornaledibrescia.it
I controlli della Polizia locale - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un week end di controlli da parte della Polizia locale di Rezzato, focalizzati in particolare al contrasto della prostituzione su strada, nelle aree maggiormente oggetto di segnalazione da parte della cittadinanza, in particolare via Europa, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e Treponti.

Nell’occasione tre donne sono state colpite dal daspo urbano, dispositivo previsto dal Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana che prevede l’allontanamento immediato dal territorio comunale da chi ne viene colpito. Due delle tre sono state inoltre trattenute, e sottoposte ad operazioni di identificazione in quanto sprovviste di valido documento attestante la regolare permanenza sul territorio italiano. L'obiettivo è chiaro: garantire una presenza costante e capillare sul territorio delle pattuglie della Locale per mantenere elevati gli standard di legalità e decoro urbano.

Le operazioni, fortemente richiesti dall’Amministrazione, «rientrano in un più ampio programma di implementazione dei servizi serali, anche straordinari» spiega Giacomo Fola, comandante della Polizia locale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
prostituzioneRezzato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario