Contrabbando, sequestrati 37 chilogrammi di melassa e tabacco per narghilè

Tabacco venduto senza patentino e malassa di contrabbando offerta ai clienti. Nel corso di una specifica campagna di controlli della Guardia di Finanza nei confronti di locali che offrivano ai clienti la possibilità di fumare narghilè, le Fiamme Gialle hanno rilevato alcune irregolarità, sequestrando complessivamente 37 chilogrammi di malassa e tabacco ed elevando sanzioni fino a 50mila euro.

Nello specifico «nei confronti di 3 circoli privati con sede a Brescia e Rovato sono stati complessivamente sequestrati 6 chilogrammi di tabacco nazionale per narghilè detenuto per la rivendita senza il prescritto patentino speciale» scrive la finanza in una nota. Si legge ancora nel documento che «all’interno di 5 bar/ristoranti siti a Brescia e Rovato, sono stati rinvenuti e sequestrati 31 chilogrammi di melassa per narghilè di contrabbando priva del previsto sigillo di Stato, importata da paesi esteri in violazione delle disposizioni previste».