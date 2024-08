Continuano le ricerche di Manuel Cantoni, scomparso a Bovegno

Non c’è ancora traccia di Manuel Cantoni, il 38enne di Collio Valtrompia sparito nella prima mattinata di venerdì 2 agosto dalla sua casa di San Colombano. La famiglia sta vivendo momenti di grande apprensione da quando l’uomo, uscito di casa per andare al lavoro, ha parcheggiato il suo furgone a Bovegno, sotto ai campi da tennis, per poi sparire nel nulla.

Le prime ricerche eseguite dai Carabinieri forestali hanno escluso la presenza del 38enne nelle immediate vicinanze del furgone. Dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia ai Carabinieri di Collio, le indagini stanno seguendo diverse piste. Rimane comunque ancora un'incognita se il ragazzo, che al momento della scomparsa si trovava a vivere una situazione personale non semplice, si sia allontanato volontariamente oppure se sia stato aiutato o forzato da qualcuno.

Secondo fonti certe dopo la sparizione il cellulare di Manuel è stato acceso e, addirittura, chi lo stava maneggiando ha visualizzato alcuni messaggi, senza tuttavia rispondere. Il fratello del 38enne ieri ha fatto un altro video appello in cui chiede a Manuel di farsi vivo in qualsiasi modo almeno con i genitori e le figlie, che stanno vivendo momenti di grande apprensione. «Se qualcuno lo vede o lo sente chiami subito il 112 - dice il fratello nel filmato -: fatelo per noi, perché sta diventando davvero una situazione pesantissima».