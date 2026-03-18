Chiari, il Consiglio comunale slitta ancora: se ne riparla stasera

Nuovo rinvio per il Consiglio comunale di Chiari: se ne riparla stasera, alle 20. La seduta, sospesa per mancanza del numero legale la scorsa settimana, era in calendario ieri mattina, ma con una nota pubblicata sui social, il sindaco Gabriele Zotti ha annunciato poche ore prima che la maggioranza non si sarebbe presentata «a seguito di una richiesta del presidente del Consiglio comunale», Claudio Prandelli, sull’«esigenza di disporre di più tempo per valutare i contributi protocollati dalla minoranza», che contro la convocazione mattutina aveva depositato una pioggia di emendamenti. Da qui la necessità di «consentire agli uffici di acquisire i pareri necessari sugli emendamenti e, allo stesso tempo, di favorire un clima più sereno e disteso».

I presenti

Ieri mattina in aula c’erano, oltre al presidente Prandelli, solo Domenico Codoni, Chiara Facchetti e Massimo Vizzardi, di «Chiari Virtuosa» e «Chiari Capitale». Dura la reazione alla decisione del sindaco: per i presenti si voleva «arrivare direttamente alla seconda convocazione dove il numero legale richiesto è più basso. Trattare il Consiglio come un passaggio formale, con comunicazioni via social, significa mancare di rispetto all’istituzione e ai cittadini».

Assente l’altra forza di opposizione, quella di Pd (con Maurizio Libretti) e Comitato civico, rappresentato da Davide Serlini e Marco Salogni, per il quale «la forzatura andava evitata. L’episodio deve tuttavia richiamare tutte le forze politiche alla responsabilità di un confronto costruttivo sui temi strategici per la città». dp