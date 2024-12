Consegna le pizze sotto effetto di thc e cocaina: patente ritirata

Doveva consegnare le pizze. Quello è il suo lavoro. E per farlo deve essere nelle condizioni psicofisiche per farlo. A maggior ragione se questo prevede anche la guida di un'auto. Ma lui sapeva di non essere nelle condizioni adatte e quando ha visto la pattuglia ha fatto inversione e ha cercato di allontanarsi a bordo dell'auto con cui stava effettuando le consegne.

Gli agenti lo hanno seguito, bloccato e trovato positivo a cocaina, thc e benzodiazepine. L'episodio è accaduto nelle scorse ore a Gardone Valtrompia e a finire nei guai, per fortuna prima che facesse male a qualcuno, è stato un egiziano di 25 anni dipendente di una pizzeria del paese.

In macchina aveva anche una confezione di psicofarmaci ma ha rifiutato di sottoporsi all'esame per verificare se fosse anche sotto l'effetto di quelli oltre che delle droghe. Per il momento è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida.