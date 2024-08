Confindustria: «Contenti che l’opera proceda, attendiamo i prossimi passi»

Un cauto ottimismo in attesa dell’auspicata accelerazione. A pochi giorni dall’invio della lettera di diffida ad Anas, firmata assieme ai presidenti di altre dodici associazioni di categoria espressione del mondo imprenditoriale bresciano, Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia, accoglie positivamente le notizie che arrivano dal cantiere dell’autostrada della Valtrompia.

«Effettivamente - dichiara - alcuni lavori si stanno facendo. Il cantiere sta procedendo nella zona dell’attacco della galleria: si tratta di interventi propedeutici a quelli di apertura del tunnel, determinanti per passare alla fase successiva. Prima si è iniziato dal lato di Lumezzane con questi "infilaggi", buchi lunghi 12 metri che servono per costruire l’infrastruttura che sostiene la montagna consentendo di effettuare lo scavo. Ora si è iniziato a fare lo stesso dal lato della Codolazza. Siamo contenti che queste operazioni procedano in maniera solerte».

Beretta non mette in collegamento l’atto di diffida con questo passaggio dei lavori: «Si sta proseguendo un’operazione già avviata, è dunque presto per dire se siamo di fronte a quell’accelerazione che il sistema economico bresciano chiede con forza. Tuttavia vogliamo valutare questo momento in maniera positiva, soprattutto per il fatto che nel mese di agosto l’opera non sta subendo un rallentamento, come si poteva temere». Ora occorre che Salc prosegua su questa strada: «L’accelerazione tanto auspicata la riscontreremo nel momento in cui arriveranno i macchinari ed il personale adatti per procedere con la perforazione della galleria. Confidiamo che accada quanto prima».