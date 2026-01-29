Condannato in via definitiva, continua a spacciare: ora è in carcere

Avrebbe dovuto trovarsi in carcere per scontare una pena definitiva di 3 anni e 5 mesi, e invece in casa aveva tutto il materiale per continuare a spacciare: gli agenti del Commissariato di Desenzano hanno denunciato – e poi portato a Canton Mombello per l’ordine di carcerazione precedente – un albanese di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale e con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e per spaccio di sostanze stupefacenti.

È successo nei giorni scorsi a Sirmione durante un controllo sul territorio. I poliziotti hanno fermato l’uomo e quando si sono resi conto che era nervoso, hanno proceduto anche alla perquisizione nella sua abitazione.

E nascosti nella camera da letto, gli agenti hanno trovato alcuni involucri in cellophane termosaldato con all’interno diverse dosi di cocaina pronte per essere spacciate, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il tutto è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Il questore di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, in modo tale da poter procedere alla sua espulsione dall’Italia.