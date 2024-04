Concorsi, galà, show: la TravagliatoCavalli è pronta a tornare

Travagliato è pronta a trasformarsi di nuovo nella capitale del mondo equestre. Da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile il Centro fieristico aprirà le porte alla 42esima edizione della TravagliatoCavalli, la fiera diventata ormai un punto di riferimento consolidato anche a livello internazionale. Quattro giorni intensi caratterizzati da spettacoli acrobatici, concorsi di precisione e abilità, nonché sfilate delle razze equine più pregiate da ogni parte del globo.

La 42esima edizione arriva dopo una rassegna da record nel 2023, capace di catalizzare 25mila presenze tra famiglie, appassionati e addetti del settore. Ed è appunto pensando alla varietà delle persone che ogni volta visitano la fiera che è stato messo a punto il programma del 2024, raccogliendo le suggestioni arrivate un anno fa.

In calendario

Anche la 42esima edizione si annuncia con numeri da big: sono previsti 30mila visitatori, circa 150 espositori e più di 500 cavalli. L’ingresso sarà dalle 9 alle 23 da giovedì a sabato, domenica dalle 9 alle 19 (il biglietto base costa 15 euro, ridotto a 10 euro dai 7 ai 14 anni e per gli over 65, tutti i dettagli sul sito). Il prequel della rassegna sarà in città: sabato 13 aprile la tradizionale sfilata dei cavalli e carrozze attraverserà le vie principali di Brescia partendo alle 15.30 da via Spalto San Marco.

Il 25 aprile si comincia, fra i vari eventi, con il Trofeo Ranch Riding e il Trofeo Pony e un intero spazio dedicato al cabaret equestre, con varie dimostrazioni horse friendly. Tra i momenti di maggior interesse venerdì 26 ci saranno il concorso in eleganza con carrozze tradizionali e la prova di maneggevolezza e lo show iberico. Spazio sabato 27 al Mountain Trail e al Western Show, per poi passare al concorso del cavallo arabo domenica (il programma completo è online).

Ma come da tradizione TravagliatoCavalli è innanzitutto un giro per il mondo concentrato che permette di incontrare razze equine internazionali, come il Quarab o il Cruzado, e immergersi nella cultura Western con balli e musica country. Ogni sera alle 21 (domenica alle 17) si accenderanno inoltre le luci sul Galà «Energie», uno spettacolo apprezzatissimo alla scorsa edizione che racconta la storia dell’universo attraverso una teatralità piena di adrenalina. Nell’agenda c’è posto ogni giorno anche per la fattoria didattica e per i laboratori didattici per i più piccoli, per i quali sarà allestita un’area family. Il tutto accompagnato da stand di ristorazione. Spazio anche alla sostenibilità con incontri per parlare di benessere animale, responsabilità e sicurezza.

Definita dal sindaco Renato Pasinetti una «vetrina di Travagliato», la fiera non è solo il simbolo di una cultura volta a raccontare la storia del paese, ma è anche espressione di una comunità cresciuta attorno al mondo equestre.