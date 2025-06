Conclusi i lavori al centro diurno via Odorici

Si sono conclusi a inizio giugno i lavori di recupero conservativo e funzionale del centro diurno di via Odorici 4, a Brescia. L’intervento – iniziato il 2 ottobre 2023 – è stato finanziato in parte con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della misura «Stazioni di posta» per il contrasto alla povertà, con l’obiettivo di potenziare i servizi diurni per l’inclusione sociale.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra la cooperativa che gestisce il centro e i Settori comunali competenti, ha migliorato la distribuzione degli spazi e permesso la creazione di nuovi ambienti dedicati ad attività sociali, sia diurne che serali. Sono stati inoltre rinnovati i servizi igienici, risanate le pareti interne danneggiate dall’umidità e adottate soluzioni traspiranti per migliorare le condizioni ambientali.

I lavori sono stati affidati all’impresa F.L. Costruzioni & Autotrasporti Srl, con direzione lavori e coordinamento sicurezza a cura del raggruppamento temporaneo di professionisti formato da IseA, Pelizzari e Fadda Ingegneri Associati, e Pianozero Srl Stp. L’intervento è stato articolato in tre fasi per garantire la continuità del servizio.

Parallelamente, il Comune ha finanziato con risorse proprie (205.923 euro) una serie di interventi impiantistici complementari, tra cui: il rifacimento parziale degli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria, la nuova distribuzione e installazione di ventilconvettori nel salone principale; il rifacimento dell’intero impianto elettrico, la realizzazione di tre nuovi bagni con finiture moderne, illuminazione a led e nuovi sanitari.

Il costo complessivo dei lavori ammonta a 470.923 euro, di cui 265mila euro finanziati dal Pnrr e oltre 205mila dal bilancio comunale.